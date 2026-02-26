Diretta gol Europa League | passa il Bologna tutti i verdetti dei playoff

In questa fase della competizione, il Bologna ha ottenuto la qualificazione, mentre si delineano i risultati delle partite dei playoff. Gli incontri sono in corso e tutti i dettagli vengono aggiornati in tempo reale. Segui con attenzione gli sviluppi delle gare e i punteggi che determinano le sorti delle squadre coinvolte. La giornata continua con le sfide che decideranno gli esiti finali.

UEFA Europa League FCSB vs Bologna 23.10.25

IL BOLOGNA È AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE Basta un gol di João Mário per battere il Brann: è 1-0 come all'andata. È sufficiente per diventare la quarta italiana agli ottavi nelle coppe europee insieme ad Atalanta, Roma e Fiorentina.

Europa League, Bologna-Brann 1-0: rossoblù agli ottavi