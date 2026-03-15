Alle ore 18:00, Como e Roma si affrontano al Sinigaglia in una sfida decisiva per la corsa alla zona Champions League. Gasperini ha schierato Malen in attacco e il trio formato da Ghilardi, Mancini e Hermoso in campo. Entrambe le squadre sono appaiate a 51 punti in classifica e questa partita potrebbe influenzare le prossime posizioni in classifica.

L’assalto al quarto posto della Juventus passa per lo scontro diretto del Sinigaglia: alle ore 18:00, Como e Roma si affrontano in un match spartiacque per la zona Champions League, con entrambe le compagini appaiate a quota 51 punti in classifica. Il tecnico giallorosso Gasperini, stretto tra il doppio impegno europeo contro il Bologna, è costretto a ridisegnare l’assetto difensivo complice la squalifica di Ndicka: spazio al trio inedito Ghilardi-Mancini-Hermoso a protezione di Svilar. Sulle corsie esterne opereranno Celik e Wesley, con il compito di arginare la spinta lariana e rifornire il terminale offensivo Malen, supportato dalla qualità tecnica di Pellegrini ed El Shaarawy sulla trequarti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Como-Roma, formazioni ufficiali: Gasperini lancia Malen e il trio Ghilardi-Mancini-Hermoso

Articoli correlati

Napoli-Roma, formazioni ufficiali: Gasperini lancia Zaragoza e GhilardiIl Maradona si trasforma nel crocevia della corsa Champions League per il posticipo della venticinquesima giornata.

Leggi anche: Formazioni ufficiali Roma-Cagliari: Gasperini lancia Pisilli, Malen guida l’attacco

Tutto quello che riguarda Como Roma formazioni ufficiali...

Temi più discussi: Le probabili formazioni di Como–Roma; Como-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita; Formazioni ufficiali Cagliari-Como: chi gioca titolare e le ultime su Palestra, Kilicsoy, Nico Paz e Douvikas; Le probabili formazioni di Como-Roma (Serie A).

Como-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVESfida da Champions in programma al Sinigaglia: si affrontano Como e Roma. Perrone non è al meglio dopo la contusione rimediata contro il Cagliari e inizia dalla panchina, al suo posto c'è Sergi Robert ... sport.sky.it

Formazioni ufficiali Como-Roma: Gasperini stravolge tuttoIl tempo delle attese e dei dubbi è finito. A poco più di un’ora dal fischio d’inizio di Como-Roma, sono uscite le formazioni ufficiali della partita. Gian Piero Gasperini e Cesc Fabregas hanno scelto ... asromalive.it

Como-Roma, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sullo scontro Champions facebook

Como-Roma, Gasperini punta su El Shaarawy: il Faraone partirà titolare bit.ly/4dmDDB2 #AsRoma x.com