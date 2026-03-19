Roma | blitz antidroga a Tor Bella Monaca quattro persone arrestate

Nella mattinata di ieri, la polizia di Stato ha effettuato un blitz nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma, portando all’arresto di quattro persone. L’operazione, condotta dagli agenti, ha portato alla cattura dei sospettati coinvolti in attività legate al traffico di droga. L’intervento si è svolto in modo rapido e mirato, senza ulteriori dettagli sull’operazione.

Quattro arresti a Tor Bella Monaca: blitz della polizia contro lo spaccio di stupefacenti. E’ di quattro persone arrestate il bilancio del blitz della polizia di Stato avvenuto ieri mattina nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma. Le operazioni, coordinate dal dirigente del distretto Casilino, hanno cinturato l’area dei porticati di via dell’Archeologia, sorprendendo in flagranza due coppie, ciascuna composta da pusher e vedetta, ora accusate di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. In particolare, dalle attività di osservazione pianificate dagli investigatori è emersa una struttura funzionale e ripetitiva, costruita su una “filiera” a due. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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