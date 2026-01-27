maxi operazione antidroga nel quartiere tor bella monaca di roma quattro arresti e una colluttazione

In un’operazione delle forze dell’ordine a Roma, sono stati arrestati quattro persone e sequestrate oltre 150 dosi di cocaina nel quartiere Tor Bella Monaca. L’intervento, condotto dai Falchi della Squadra Mobile, ha mirato a contrastare lo spaccio di droga nella zona, contribuendo alla sicurezza della comunità.

Quattro arresti e oltre centocinquanta involucri di cocaina sequestrati: queto il risultato di una serie di blitz condotti dagli agenti della Squadra Mobile nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma. Gli interventi, eseguiti in poche ore, sono stati mirati a colpire la rete dello spaccio nella zona con l’obiettivo di sottrarre la droga al mercato illegale. Maxi operazione antidroga a Tor Bella Monaca Il primo arresto: resistenza e violenza contro gli agenti Il secondo intervento: la vedetta e il tentativo di fuga Terzo blitz: due cittadini egiziani fermati nel parco Maxi operazione antidroga a Tor Bella Monaca I “Falchi” della VI Sezione della Squadra Mobile hanno agito con rapidità e discrezione, muovendosi su due ruote e appostandosi nei punti nevralgici dello spaccio a Tor Bella Monaca, Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, i carabinieri hanno effettuato un importante intervento durante un'operazione antidroga, sequestrando numerose sostanze stupefacenti e armi.

