Roddick allibito per quello che ha detto Sinner | Ho pensato ‘c…o che onestà' Noi mentivamo

Andy Roddick ha condiviso il suo stupore dopo aver ascoltato le parole di Jannik Sinner in conferenza stampa, commentando come la sincerità del tennista italiano lo abbia sorpreso. Roddick ha ammesso che, al suo posto, sarebbe stato più puntiglioso, evidenziando un atteggiamento diverso rispetto alla trasparenza mostrata da Sinner. Questa reazione ha suscitato riflessioni sul modo in cui i giocatori affrontano il rapporto con i media e il pubblico.

