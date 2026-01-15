Jannik Sinner Andy Roddick sconvolto | Che ca*** di onestà

Durante una recente puntata del suo podcast, Andy Roddick ha discusso con Holger Rune, affrontando vari temi legati al mondo del tennis. Nel corso della conversazione, il nome di Jannik Sinner è emerso come esempio di onestà e integrità nel circuito. Roddick ha espresso commenti sorprendenti sulla figura del giovane italiano, sottolineando l’importanza di valori autentici nel tennis professionistico.

Nel corso di una puntata del suo podcast, Andy Roddick ha dialogato a lungo con Holger Rune e il confronto è finito inevitabilmente su Jannik Sinner. Il danese, attualmente fermo per il lungo recupero dopo l’operazione al tendine d’Achille, ha indicato l’azzurro come modello per etica del lavoro e capacità di migliorarsi costantemente, qualità che lo hanno portato a conquistare quattro titoli Slam e a salire in vetta al ranking mondiale, posizione poi ceduta a Carlos Alcaraz. Il passaggio più interessante della conversazione ha riguardato però il modo di porsi fuori dal campo. Roddick, ex numero uno del mondo, si è detto colpito dalla trasparenza con cui Sinner e Alcaraz parlano delle proprie difficoltà, anche dopo risultati importanti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

