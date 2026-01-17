Chi ha colpito lo studente ucciso in classe a 19 anni | la lite in bagno per una ragazza e il coltello portato da casa

L'episodio avvenuto presso l'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia ha coinvolto un ragazzo di 19 anni, Abanoub Youssef, vittima di un'aggressione con un coltello. La lite, nata in un bagno per motivi legati a una ragazza, ha portato all'accoltellamento. La tragedia ha suscitato attenzione sulla sicurezza scolastica e sulle dinamiche di conflitto tra studenti.

Zouhair Atif, 18 anni, è stato fermato per l'omicidio di Abanoub Youssef, avvenuto all'istituto professionale Einaudi-Chiodo a La Spezia. La Procura valuta la premeditazione. Il possibile movente e la ricostruzione con le testimonianze di studenti e insegnanti Non ce l'ha fatta Abanoub Youssef, lo studente 19enne italiano di origini egiziane accoltellato da un compagno di classe a scuola all'istituto professionale Einaudi-Chiodo di La Spezia. Il giovane è stato trasportato ieri in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Andrea, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato più di tre ore, nel tentativo di salvarlo dalle lesioni gravissime al torace e a una arteria epatica. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Chi ha colpito lo studente morto in classe a 19 anni: la lite in bagno per una ragazza e il coltello portato da casa Leggi anche: La Spezia, studente di 18 anni accoltellato in classe da un compagno: è gravissimo. Fermato un diciannovenne, ha portato l'arma da casa Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Chi ha colpito lo studente morto in classe a 19 anni: la lite in bagno per una ragazza e il coltello portato da casa; La Spezia, morto studente di 18 anni accoltellato a scuola: fermato un compagno; Abanoub ucciso a coltellate in aula a 19 anni per una ragazza; “Ecco lo studente che impugna il coltello prima di uccidere”: la foto choc nella chat dei compagni di classe. Studente ucciso da un compagno, omicidio premeditato. La vendetta per un sms e il coltellaccio portato da casa: "Ti aggiusto io” - La Spezia, il delitto del 19enne Youssef: arrestato Atif Zouhair. lanazione.it

Chi ha colpito lo studente morto in classe a 19 anni: la lite in bagno per una ragazza e il coltello portato da casa - Non ce l'ha fatta Abanoub Youssef, lo studente 19enne italiano di origini egiziane accoltellato da un compagno di classe a scuola all'istituto professionale Einaudi- today.it

Morto lo studente accoltellato in classe: aggredito da un coetaneo, ha portato l’arma da casa. Terrore a scuola - Youssef Abanoub, 19 anni, è deceduto all’ospedale dove era ricoverato in condizioni critiche. quotidiano.net

Studente accoltellato in classe a La Spezia, è gravissimo: il 18enne colpito al fianco da un compagno dopo una lite in bagno. Compagni sotto choc - facebook.com facebook

Vicinanza alla famiglia del giovane studente accoltellato da un suo compagno di classe di origine marocchina, che lo ha colpito senza pietà dopo un banale diverbio in aula. Fatti di questo tipo sono gravissimi, soprattutto quando avvengono all’interno di una s x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.