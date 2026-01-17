Chi ha colpito lo studente ucciso in classe a 19 anni | la lite in bagno per una ragazza e il coltello portato da casa

L'episodio avvenuto presso l'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia ha coinvolto un ragazzo di 19 anni, Abanoub Youssef, vittima di un'aggressione con un coltello. La lite, nata in un bagno per motivi legati a una ragazza, ha portato all'accoltellamento. La tragedia ha suscitato attenzione sulla sicurezza scolastica e sulle dinamiche di conflitto tra studenti.

Zouhair Atif, 18 anni, è stato fermato per l'omicidio di Abanoub Youssef, avvenuto all'istituto professionale Einaudi-Chiodo a La Spezia. La Procura valuta la premeditazione. Il possibile movente e la ricostruzione con le testimonianze di studenti e insegnanti Non ce l'ha fatta Abanoub Youssef, lo studente 19enne italiano di origini egiziane accoltellato da un compagno di classe a scuola all'istituto professionale Einaudi-Chiodo di La Spezia. Il giovane è stato trasportato ieri in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Andrea, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato più di tre ore, nel tentativo di salvarlo dalle lesioni gravissime al torace e a una arteria epatica. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

