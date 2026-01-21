uccise il compagno con una coltellata chiesti 14 anni per stella boggio

La Procura di Monza ha richiesto una condanna di 14 anni di reclusione per Stella Boggio, accusata di aver ucciso il suo compagno, Marco Magagna, il 7 gennaio 2025. L’episodio si è verificato nella loro abitazione a Bovisio Masciago. Il processo si concentra sulle circostanze dell’omicidio e sulla responsabilità della donna, che si trova attualmente sotto processo.

Un amore “tossico”, così è stato definito dall’accusa, fatto di costanti liti, culminato con l’aggressione per la quale Boggio si è sempre difesa dicendo di aver reagito a sua volta durante una lite. E’ emerso, dalle indagini coordinate dal pm Alessio Rinaldi, che la donna abbia subito maltrattamenti durante la relazione, ma non tali da giustificare la sua reazione e il delitto. Le sono state concesse le attenuanti generiche. (ANSA) A parlare davanti alle telecamere un amico del 38enne ucciso che ha dichiarato: “Lo aveva già accoltellato il 27 dicembre. Lui si è fidato ancora di lei, non ha denunciato, e alla fine ce l’ha fatta a ucciderlo”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

