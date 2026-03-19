Fotomontaggi e insulti | Roberta Bruzzone indagata per stalking Le chat crude contro la collega Elisabetta Sionis

Roberta Bruzzone, criminologa e volto noto della televisione, è stata iscritta nel registro degli indagati per stalking. L’indagine riguarda alcune chat in cui la professionista avrebbe rivolto insulti e commenti offensivi contro una collega, Elisabetta Sionis. L’inchiesta si concentra su contenuti considerati gravemente diffamatori e su presunte condotte moleste che si sono protratte nel tempo.

Un caso giudiziario destinato a far discutere coinvolge Roberta Bruzzone, nota criminologa e volto televisivo italiano. Secondo quanto pubblicato dal quotidiano La Repubblica, il pm di Cagliari Gilberto Ganassi ha chiuso le indagini e ipotizza il reato di stalking per Bruzzone ai danni di Elisabetta Sionis, psicologa forense oggi giudice onorario minorile nel capoluogo sardo, e della sua figlia ancora minorenne. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura di Roma per competenza territoriale. Bruzzone è coinvolta insieme a tre collaboratori. Al centro dell’inchiesta ci sono messaggi privati dal contenuto violento e minaccioso, rivolti per almeno tre anni contro Sionis e figlia. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Fotomontaggi e insulti: Roberta Bruzzone indagata per stalking. Le chat crude contro la collega Elisabetta Sionis Articoli correlati “Roberta Bruzzone indagata per stalking ai danni di Elisabetta Sionis”. Scontro tra criminologiRoma, 19 marzo 2026 -La criminologa Roberta Bruzzone è indagata per stalking, si legge sulle pagine di Repubblica, la vittima è la collega, psicologa... “In putrefazione”, “Spero in un malaccio”: Roberta Bruzzone e tre collaboratori indagati per stalking. Le chat pubblicate da Repubblica“Da Tso”, “in putrefazione”, “una lestofante in meno”, a cui “le goccine e le overdose di botox non bastano più”. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roberta Bruzzone Argomenti discussi: Repubblica: la criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio per stalking. «Stalking contro una collega»: Roberta Bruzzone indagata a CagliariLa nota crimonologa avrebbe condotto una «campagna persecutoria» sui social contro la psicologa forense Elisabetta Sionis. Gli atti trasmessi a Roma ... unionesarda.it Roberta Bruzzone indagata per stalking ai danni di Elisabetta Sionis. Scontro tra criminologiIl contrasti sarebbero iniziati nel 2017 per motivi di lavoro. Indagati anche i collaboratori della psicologa ligure Monica Demma, Giovanni Langella e Marzia Mosca ... quotidiano.net