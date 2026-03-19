Fotomontaggi e insulti | Roberta Bruzzone indagata per stalking Le chat crude contro la collega Elisabetta Sionis
Roberta Bruzzone, criminologa e volto noto della televisione, è stata iscritta nel registro degli indagati per stalking. L’indagine riguarda alcune chat in cui la professionista avrebbe rivolto insulti e commenti offensivi contro una collega, Elisabetta Sionis. L’inchiesta si concentra su contenuti considerati gravemente diffamatori e su presunte condotte moleste che si sono protratte nel tempo.
Un caso giudiziario destinato a far discutere coinvolge Roberta Bruzzone, nota criminologa e volto televisivo italiano. Secondo quanto pubblicato dal quotidiano La Repubblica, il pm di Cagliari Gilberto Ganassi ha chiuso le indagini e ipotizza il reato di stalking per Bruzzone ai danni di Elisabetta Sionis, psicologa forense oggi giudice onorario minorile nel capoluogo sardo, e della sua figlia ancora minorenne. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura di Roma per competenza territoriale. Bruzzone è coinvolta insieme a tre collaboratori. Al centro dell’inchiesta ci sono messaggi privati dal contenuto violento e minaccioso, rivolti per almeno tre anni contro Sionis e figlia. 🔗 Leggi su Cultweb.it
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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roberta Bruzzone
Argomenti discussi: Repubblica: la criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio per stalking.
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