Roberta Bruzzone è stata indagata dalla Procura di Cagliari per stalking, insieme a un gruppo di persone considerate suoi sostenitori. La vicenda riguarda un episodio che coinvolge anche Elisabetta Sionis, una criminologa rivale di Bruzzone. La notizia è stata resa nota attraverso comunicazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità dell’indagine.

Roberta Bruzzone è indagata dalla Procura di Cagliari per stalking in concorso con un gruppo di suoi «fedelissimi». Le vittime sono Elisabetta Sionis, giudice onorario della Corte d’Appello di Cagliari, e sua figlia. Le indagini si sono concluse a dicembre, ma ora che il fascicolo è stato trasferito a Roma, in quanto la Sionis è stata nominata giudice, emergono le vicende che coinvolgono la nota criminologa. L’accusa formulata dal Pubblico Ministero Gilberto Ganassi nei confronti di Roberte Bruzzone, ospite fissa in molti talk show, è pesante: atti persecutori in concorso, configurando quello che tecnicamente viene definito “stalking di gruppo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Roberta Bruzzone indagata per stalking nei confronti di una criminologa rivale: chi è Elisabetta Sionis (video)

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