Repubblica | la criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio per stalking

La criminologa Roberta Bruzzone è stata coinvolta in un procedimento giudiziario a Cagliari, dove si contesta il reato di stalking. La presunta vittima è Elisabetta Sionis, psicologa forense e giudice del tribunale dei minori. La vicenda riguarda una serie di comportamenti che sarebbero stati messi in atto dalla criminologa nei confronti della giudice. La procedura è ancora in corso.

La criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio per stalking a Cagliari. La presunta vittima è Elisabetta Sionis, psicologa forense e oggi giudice del tribunale dei minori. Secondo la procura sarebbe stata bersaglio di stalking di gruppo per tre anni. Repubblica fa sapere che l’avviso di conclusione indagini, firmato dal pm Gilberto Ganassi, è stato trasmesso a Roma per competenza insieme a un corposo hard disk con le trascrizioni delle chat tra Bruzzone e i coindagati Monica Demma, Giovanni Langella e Marzia Mosca (nota sul web come “ Santanico “). Roberta Bruzzone e l’accusa di stalking. Alcuni dei dialoghi presenti agli atti dipingono la Sionis come una criminologa dalla «miserabile esistenza», «da Tso», «in putrefazione». 🔗 Leggi su Open.online

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