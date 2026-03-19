Roberta Bruzzone ha risposto alle accuse di stalking rivolte alla Sionis, affermando che chi la accusa è a sua volta indagata. La procura di Cagliari ha concluso le indagini, segnando un passo importante in una vicenda che coinvolge consulenze tecniche e scontri personali. La situazione rimane complessa e ancora da chiarire.

Cosa sta succedendo davvero nel caso Bruzzone-Sionis?. La chiusura delle indagini da parte della procura di Cagliari segna un passaggio delicato in una vicenda che intreccia giustizia, consulenze tecniche e scontri personali. Al centro c’è Roberta Bruzzone, criminologa mediatica e volto noto della televisione italiana, ora indagata per stalking di gruppo ai danni della psicologa forense Elisabetta Sionis e della figlia minorenne. Secondo gli inquirenti, la presunta attività persecutoria si sarebbe sviluppata nel tempo attraverso chat di gruppo e contenuti ritenuti offensivi, tra cui allusioni sessuali, minacce e fotomontaggi. Un impianto accusatorio che, almeno nella ricostruzione della procura, delineerebbe un’azione coordinata insieme ad altri indagati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Roberta Bruzzone contrattacca sul caso di stalking alla Sionis: ‘Chi mi accusa è indagata a sua volta’

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La procura di Cagliari ha chiuso le indagini nei confronti di Roberta Bruzzone indagata per stalking di gruppo ai danni di Elisabetta Sionis, psicologa forense, consulente in diversi casi di omicidio e oggi giudice del tribunale per i minorenni di Cagliari, e della fi x.com