Prete-giornalista molesta collega pm chiede rinvio a giudizio

La Procura di Roma ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio per un prete e giornalista spagnolo di 81 anni, accusato di aver molestato una collega di 40 anni. L’indagine si è concentrata su presunti comportamenti inappropriati e violenti, sollevando questioni sulla tutela delle vittime e sul rispetto delle norme legali. La decisione definitiva spetterà ora al giudice competente, nell’ambito di un procedimento penale in corso.

(Adnkronos) –La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per un prete giornalista spagnolo di 81 anni accusato di violenza sessuale ai danni di un suo collega di 40 anni. I magistrati contestano all'uomo la fattispecie prevista dal comma 3 in riferimento ai casi "di minore gravità". I fatti risalgono ai giorni del Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice e secondo l'accusa, il sacerdote avrebbe tentato un approccio sessuale dopo aver invitato il collega in casa. I due si erano conosciuti nel periodo compreso tra il ricovero di Papa Francesco e la fumata bianca per Leone XIV e tra loro sarebbe nata un'amicizia legata al loro comune lavoro nell'ambito degli eventi da seguire.

