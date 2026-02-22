Siamo una terra di mezzo abbandonata | la sindaca guida la rivolta dei comuni esclusi dalla legge Montagna

Da cesenatoday.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Monica Rossi denuncia che la nuova legge sulla montagna, firmata Calderoli, ha causato la divisione tra i territori, escludendo Mercato Saraceno. La sindaca sottolinea che questa decisione lascia il suo comune isolato e senza risorse, aggravando le difficoltà di chi vive in zone di montagna. La legge, approvata recentemente, ha eliminato servizi essenziali e ha peggiorato la condizione di molte comunità. La protesta continua mentre i municipi esclusi cercano di trovare una soluzione.

"Escluse aziende agricole e frazioni oltre i 500 metri. Lunedì il vertice con altri 22 sindaci 'esclusi' di Romagna, Marche e Toscana" “Il primo risultato devastante che ha prodotto la nuova legge della montagna a firma Calderoli è stato quello di dividere i territori”, comincia così la nota a firma di Monica Rossi, sindaca di Mercato Saraceno, dopo l'esclusione del comune da lei amministrato dal legge sulla montagna. “Considerare solo l’aspetto altimetrico e di pendenza media complessiva di un intero comune non rende giustizia a quelle amministrazioni che hanno attività agricole e allevamenti in frazioni poste a 500 e oltre metri”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Comuni di montagna in rivolta contro la legge Calderoli: “Esclusi quasi 1400 centri. Così si abbandonano i territori” – Videoracconto

Nuova legge sulla montagna, rischio tagli ai fondi: fino al 30% dei Comuni esclusi. Sos d SerlucaLa recente legge sulla montagna potrebbe comportare tagli fino al 30% dei fondi destinati ai Comuni montani, penalizzando in particolare le aree della Campania.

