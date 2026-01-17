Margherita di Savoia | la vera storia della Pizza più amata

La pizza Margherita rappresenta uno dei piatti italiani più conosciuti nel mondo. Questa introduzione ripercorre le sue origini, tra leggende e documenti storici, evidenziando come un semplice alimento sia diventato un simbolo della cultura culinaria italiana. Attraverso un’analisi sobria e accurata, si esplora la storia di questa pietanza amata e la sua evoluzione nel tempo.

Un viaggio tra leggende borboniche, antichi documenti e sfide digitali per scoprire come un piatto povero sia diventato il simbolo del mondo. L'aroma inconfondibile delle foglie di basilico e il gusto del pomodoro celebrano ogni 17 gennaio una ricorrenza che intreccia devozione e vanto patriottico. Questa data riflette una scelta precisa: onora infatti la memoria di Sant'Antonio Abate, antico custode dei lavoratori del fuoco e dei mugnai. Anche se manca ancora un riconoscimento ufficiale tra i governi, la connessione tra il Santo e la maestria dei forni costituisce un cardine dell'identità di Napoli.

