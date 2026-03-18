Contratto scuola Pacifico ANIEF | Pronti a firmare la parte economica ma servono nuove risorse per ridurre il divario retributivo con gli altri comparti VIDEO

Da orizzontescuola.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente nazionale di ANIEF ha dichiarato che il negoziato sul rinnovo del contratto del comparto Istruzione e Ricerca è prossimo a firmare la parte economica. Ha aggiunto che sono pronti a sottoscrivere, ma evidenziato la necessità di nuove risorse per ridurre il divario retributivo rispetto ad altri settori. La dichiarazione è stata rilasciata ai microfoni di Orizzonte Scuola durante la Fiera Didacta Italia.

Il presidente nazionale di ANIEF, Marcello Pacifico, ha confermato ai microfoni di Orizzonte Scuola, a margine di Fiera Didacta Italia, che il negoziato sul rinnovo del contratto del comparto Istruzione e Ricerca si avvia verso la firma della parte economica. L'articolo Contratto scuola, Pacifico (ANIEF): “Pronti a firmare la parte economica, ma servono nuove risorse per ridurre il divario retributivo con gli altri comparti” VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Contratto scuola, Pacifico (ANIEF): “Pronti a firmare la parte economica, ma servono nuove risorse

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