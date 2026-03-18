Contratto scuola Pacifico ANIEF | Pronti a firmare la parte economica ma servono nuove risorse per ridurre il divario retributivo con gli altri comparti VIDEO

Il presidente nazionale di ANIEF ha dichiarato che il negoziato sul rinnovo del contratto del comparto Istruzione e Ricerca è prossimo a firmare la parte economica. Ha aggiunto che sono pronti a sottoscrivere, ma evidenziato la necessità di nuove risorse per ridurre il divario retributivo rispetto ad altri settori. La dichiarazione è stata rilasciata ai microfoni di Orizzonte Scuola durante la Fiera Didacta Italia.

Il presidente nazionale di ANIEF, Marcello Pacifico, ha confermato ai microfoni di Orizzonte Scuola, a margine di Fiera Didacta Italia, che il negoziato sul rinnovo del contratto del comparto Istruzione e Ricerca si avvia verso la firma della parte economica. L'articolo Contratto scuola, Pacifico (ANIEF): “Pronti a firmare la parte economica, ma servono nuove risorse per ridurre il divario retributivo con gli altri comparti” VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Contratto scuola 2025-2027, parte la corsa per chiuderlo entro fine 2026. Pacifico (Anief): “Buoni pasto e riconoscimento del burnout dei docenti”Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso la proposta di atto di indirizzo per avviare le trattative sul contratto scuola 2025-2027. Rinnovo contratto scuola 2025-27, via alle trattative, Anief chiede risorse aggiuntive per parità di trattamento e nuove indennitàLa trattativa per il rinnovo del CCNL 2025-2027 del comparto istruzione e ricerca entra nella fase più delicata. Contratto scuola, Pacifico (ANIEF): “Pronti a firmare la parte economica, ma servono nuove risorse Aggiornamenti e contenuti dedicati a Contratto scuola Temi più discussi: Rinnovo contratto scuola, chiudere nel 2026 è possibile: aumenti di 140 euro più 1.600 di arretrati. Parla Pacifico (Anief) - VIDEO; Rinnovo CCNL Istruzione e Ricerca 2025/27, Pacifico (Anief): Subito la trattativa sulla parte economica ma anche su quella normativa; SCUOLA - IRC, Superare la precarietà, dalla famiglia al lavoro: Anief promuove importante giornata di studio; Rinnovo contratto scuola 2025-27, via alle trattative, Anief chiede risorse aggiuntive per parità di trattamento e nuove indennità. Rinnovo CCNL Scuola 2025-2027, Anief chiede trattativa immediata: colmare divario stipendiale di 9.000 euro e garantire diritti per precari e docenti di ruolo. Il comunicatoAnief chiede l'immediato rinnovo del contratto scuola 2025-2027 per colmare il divario stipendiale di 9mila euro e migliorare le tutele ... orizzontescuola.it Rinnovo contratto scuola, chiudere nel 2026 è possibile: aumenti di 140 euro più 1600 di arretrati. Parla Pacifico (Anief) – VIDEODidacta Italia 2026, ci siamo: l’edizione di quest’anno, la tredicesima, è in programma dall’11 al 13 marzo alla Fortezza da Basso di Firenze. La manifestazione, punto di riferimento nazionale per la ... tecnicadellascuola.it Buongiorno! Sono un docente di sostegno della scuola primaria a tempo pieno 24h con contratto fino al 30/06 e ho iniziato a fare l’abilitazione. Sto riscontrando molti problemi organizzativi pensando addirittura di chiedere aspettativa. Qualcuno nella mia stes - facebook.com facebook Partono in ARAN le attese trattative per il contratto scuola 2025-2027. Le stime prevedono aumenti medi del 5,4%: 143 euro per i docenti e 104 agli ATA, cumulando 416 euro totali. x.com