Rinnovo contratto scuola sul tavolo oltre 3 miliardi di euro Aran vuole chiudere subito la parte economica Nuove riunioni il 24 marzo e il 1° aprile

Oggi, 11 marzo, l'Aran ha avviato le trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027. Sul tavolo ci sono più di 3 miliardi di euro e l'organizzazione ha dichiarato di voler chiudere rapidamente la parte economica. Sono previste ulteriori riunioni per il 24 marzo e il 1° aprile.

L'Aran ha aperto oggi, 11 marzo, il tavolo di contrattazione per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027. Al negoziato siedono le organizzazioni sindacali rappresentative del settore — FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, Snals-Confsal, Gilda e Anief — chiamate a rappresentare 1.330.933 lavoratori tra personale della scuola, delle università, dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM), degli enti pubblici di ricerca e dell'Agenzia Spaziale Italiana. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Verso il terzo contratto per la scuola, Valditara annuncia la convocazione all’Aran per l’11 marzo per “un aumento medio di 416 euro al mese”Da Napoli il Ministro Valditara replica alle richieste sindacali sugli stipendi dei docenti, rivendicando la firma di tre contratti e aumenti medi di...

Contratto scuola 2025-2027: sbloccati 3,3 miliardi. Sul tavolo aumenti medi di 143 euro lordi, 416 euro lordi in tre anniOltre 3 miliardi di euro: è questa la cifra che definisce il perimetro finanziario del rinnovo contrattuale scuola 2025-2027, il più grande del...

Rinnovo contratto scuola, subito aumenti, arretrati, avvio Ccnl 25/27 e nuove norme: parla Barbacci

Approfondimenti e contenuti su Rinnovo contratto

Temi più discussi: Rinnovo contratto scuola, la Gilda degli Insegnanti prepara il tavolo dell’11 marzo: contratto separato dal pubblico impiego e riforma della governance al centro della piattaforma; Rinnovo contratto scuola: di quanto aumenta lo stipendio docenti e ATA?; Scuola, verso il rinnovo del contratto: aumenti per 143 euro lordi al mese, polizza sanitaria e agevolazioni per i mutui; Doppio rinnovo per la scuola: coinvolti docenti, Ata e presidi.

Rinnovo contratto scuola 2025-27, Snals chiede adeguamento salariale, revisione delle carriere e welfareL’11 marzo ha segnato l’avvio formale delle trattative per il rinnovo del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al biennio 2025-2027. Lo SNALS-Confsal, rappresentato dalla Segretaria ... orizzontescuola.it

Rinnovo contratto scuola 2025-27, Gilda chiede più risorse in busta paga, aumenti degli stipendi base e piena tutela dei diritti di docenti e personale ATAL’11 marzo ha segnato l’avvio ufficiale del tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL scuola relativo al triennio 2025-2027. La Federazione Gilda Unams ha partecipato al primo incontro presso l’Agenzia ... orizzontescuola.it

Rinnovo #McTominay, il Napoli offre un contratto a vita con ingaggio top. C'è anche la clausola rescissoria! Il contratto di Scott scade nel 2028 e dopo due anni da dominatore, i grandi club d’Europa sono tutti lì a farci più di un pensiero. McTominay, però, a - facebook.com facebook

Prosegue il confronto con #Mondadori sul rinnovo del contratto integrativo aziendale. Segna intanto l'appuntamento e contatta una delle nostre sedi territoriali per supporto e informazioni x.com