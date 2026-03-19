Rigore sbagliato apposta | cosa è successo al Parma Femminile
Durante una partita tra la seconda squadra femminile del Parma Calcio e un’altra formazione, si è verificato un episodio singolare: una giocatrice ha preso un rigore e l’ha sbagliato intenzionalmente. L’azione ha attirato l’attenzione di tutti, lasciando spazio a molte interpretazioni sul comportamento in campo. Nessuna altra informazione sulle conseguenze o sui motivi di questa scelta è stata comunicata.
Bel gesto di fair play della seconda squadra femminile del Parma Calcio. Durante il match contro l'Hic Sunt Leones, sul punteggio ancora fermo sullo 0-0, l'arbitro assegna un rigore in favore delle gialloblù, come racconta un comunicato stampa della società stessa, ma in campo ambo le squadre convengono che non c'è stato contatto in area. Le ragazze di Raffaele Paolicelli decidono dunque di comune accordo di sbagliare apposta il penalty. La partita terminerà poi 9-1 per il Parma, che viene così promosso dalla Promozione emiliana all'Eccellenza (Credit: Parma Calcio). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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