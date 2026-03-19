Rigore sbagliato apposta | cosa è successo al Parma Femminile

Durante una partita tra la seconda squadra femminile del Parma Calcio e un’altra formazione, si è verificato un episodio singolare: una giocatrice ha preso un rigore e l’ha sbagliato intenzionalmente. L’azione ha attirato l’attenzione di tutti, lasciando spazio a molte interpretazioni sul comportamento in campo. Nessuna altra informazione sulle conseguenze o sui motivi di questa scelta è stata comunicata.