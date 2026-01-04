Juve Lecce Bargione svela il retroscena sul calcio di rigore sbagliato da David | Ecco cosa è successo allo Stadium vi spiego perchè ha calciato lui – VIDEO
Nell'incontro tra Juve e Lecce, un episodio chiave è stato il rigore sbagliato da David. Andrea Bargione rivela i retroscena di quanto accaduto allo Stadium, offrendo una spiegazione dettagliata su questa fase cruciale della partita. Il pareggio ha suscitato discussioni, evidenziando le criticità nella gestione dei momenti decisivi e il contesto che ha portato a questa situazione.
Juve Lecce, Andrea Bargione svela il retroscena sul rigore sbagliato da David: «Ecco cosa è successo allo Stadium, vi spiego» – VIDEO Il pareggio casalingo contro il Lecce ha lasciato dietro di sé polemiche pesanti, generate non solo dal risultato finale, ma soprattutto dalla gestione confusa dei momenti decisivi della gara. Nel suo intervento post-partita, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Juve Lecce 1-1: Cambiaso e David, quando iniziamo a fare sul serio? | Upload – Video di Andrea Bargione
Leggi anche: Conferenza stampa McKennie post Juve Lecce: «Mi piace questo ruolo. David? Il rigore sbagliato non è una cosa per cui scusarsi»
Juve Lecce, Bargione svela il retroscena sul calcio di rigore sbagliato da David: «Ecco cosa è successo allo Stadium, vi spiego perchè ha calciato lui» – VIDEO - Juve Lecce, Andrea Bargione svela il retroscena sul rigore sbagliato da David: «Ecco cosa è successo allo Stadium, vi spiego» – VIDEO Il pareggio casalingo contro il Lecce ha lasciato dietro di sé pol ... calcionews24.com
Juve Lecce 1-1: tanta sfortuna ma quanti errori! I bianconeri non riescono a vincere allo Stadium la prima del 2026 - Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di v ... juventusnews24.com
Lecce, Juve, Serie B e Primavera: le ultimissime - Nell'anticipo del venerdì dello stadio 'Via del Mare', valido per la 15esima giornata di Serie A, i ... corrieredellosport.it
Pagelle Juve-Lecce: David scellerato (4), Yildiz ha il solo torto di non calciare il rigore (7), Falcone super x.com
Pagelle Juve-Lecce, tutti i voti dei bianconeri: Cambiaso e David i peggiori - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.