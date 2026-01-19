Coppa d’Africa Brahim Diaz l’ha sbagliato apposta il rigore della discordia? Di certo ha evitato una sommossa

Durante la recente Coppa d’Africa, Brahim Diaz ha sbagliato un rigore che ha acceso molte discussioni. Si è ipotizzato che il giocatore abbia agito volontariamente, forse per evitare tensioni o proteste tra i tifosi. Un episodio che ha suscitato curiosità e riflessioni sul ruolo di scelte consapevoli nel calcio, lasciando un segno indelebile in un torneo ricco di emozioni e polemiche.

E se Brahim Diaz l’avesse fatto apposta? Quello che sembrava destinato a essere il miglior calciatore di questa Coppa d’Africa e anche capocannoniere ha vissuto uno di quei momenti che rimarranno impressi nella storia del calcio. Ha sbagliato, e anche clamorosamente il rigore che, al 99?, avrebbe potuto regalare al Marocco la finale di Coppa. Rigore che aveva provocato l’uscita dal campo del Senegal. Se n’erano andati i calciatori, per protesta. Sugli spalti, i tifosi erano pronti a scatenare di tutto. In questo clima, dopo quasi mezz’ora di attesa. Brahim è andato sul dischetto. Ha fatto partire il più soffio dei cucchiai. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Perché si dice che Brahim Diaz abbia sbagliato di proposito il rigore in finale di Coppa d’Africa

L’episodio del rigore sbagliato da Brahim Diaz in finale di Coppa d’Africa ha suscitato diverse interpretazioni. Alcuni osservatori e sostenitori di teorie alternative ritengono che il giocatore abbia agito volontariamente. Le opinioni si sono divise, alimentando discussioni e polemiche sul risultato della partita tra Marocco e Senegal, quest’ultimo laureatosi campione.

Rigore allo scadere, ma Brahim Diaz sbaglia il cucchiaio: clamoroso in finale di Coppa d’Africa

Durante la finale di Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal, un episodio particolare ha attirato l’attenzione. Negli ultimi minuti di gioco, con il punteggio ancora in parità, Brahim Diaz ha tentato un rigore con un improbabile pallonetto, che è stato parato dall’ex portiere del Chelsea, Mendy. Un momento che ha segnato un’occasione mancata e suscitato sorpresa tra gli appassionati di calcio.

