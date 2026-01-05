Il Tar Sicilia respinge ricorso sul piano rifiuti regionale Schifani | Avanti coi termovalorizzatori nell' interesse della collettività

Il Tar Sicilia ha respinto il ricorso di una società contro il Piano regionale di gestione dei rifiuti, che include la realizzazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania. La decisione conferma l’approvazione del piano regionale, considerato strategico per la gestione sostenibile dei rifiuti. Schifani ha sottolineato l’importanza di proseguire con queste infrastrutture nell’interesse della collettività.

Il Tar Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società contro il Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Siciliana, che prevede anche la realizzazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania. Il ricorso puntava all'annullamento dell'ordinanza del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti con cui era.

