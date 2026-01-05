Rifiuti il Tar Sicilia respinge ricorso contro il Piano regionale | Schifani conferma i termovalorizzatori

Il Tar Sicilia ha respinto il ricorso di una società contro il Piano regionale di gestione dei rifiuti, che prevede la realizzazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania. La decisione conferma l’approvazione del progetto da parte delle autorità regionali, con il presidente Schifani che ribadisce l’impegno a sviluppare queste infrastrutture per la gestione sostenibile dei rifiuti.

Il Tar Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società contro il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Siciliana, che include la costruzione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania. Gli impianti dovranno servire, rispettivamente, le province di Trapani. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Rifiuti, il Tar Sicilia respinge ricorso contro il Piano regionale: Schifani conferma i termovalorizzatori Leggi anche: Tar dichiara inammissibile il ricorso contro il Piano regionale rifiuti, Schifani: "Andiamo avanti sui termovalorizzatori" Leggi anche: Termovalorizzatori, il Tar Sicilia dichiara inammissibile il ricorso contro il Piano regionale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tar Sicilia dichiara inammissibile ricorso contro il piano di gestione dei rifiuti, Schifani “Strada tracciata, andiamo avanti” - PALERMO (ITALPRESS) – Il Tar Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società contro il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Siciliana che prevede, fra l’altro, la reali ... msn.com

L’appalto per la raccolta dei rifiuti a Sciacca finisce dinanzi ai giudici del Tar - Il Tar Sicilia è chiamato a stabilire se sospendere o meno gli effetti della gara d’appalto da oltre 4 milioni di euro bandita dal Comune di Sciacca per l’ affidamento annuale del servizio di raccolta ... lasicilia.it

Tassa sui rifiuti, tutto resta come è. Tar respinge il ricorso del Comune, era riferito ai pagamenti 2022-2025 - Quasi un anno fa, nel momento di bocciare gli aumenti della Tari previsti nel piano economico finanziario di Ato Toscana Centro, l’amministrazione aveva annunciato di ricorrere alle carte bollate ... lanazione.it

Maxi operazione contro il traffico illegale di rifiuti in Sicilia #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.