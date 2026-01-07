Festa del Tricolore Mattarella | Nella bandiera le basi della nostra civiltà Meloni | È la nostra storia

In occasione dell’anniversario della nascita del Tricolore, il presidente Sergio Mattarella ha sottolineato come questa bandiera rappresenti le fondamenta della nostra civiltà. La presidente Giorgia Meloni ha invece evidenziato il ruolo simbolico della bandiera nella storia italiana. Questi interventi richiamano il valore del Tricolore come elemento identitario e di continuità per il Paese.

Nell'anniversario della nascita del Tricolore, è intervenuto sui social il capo dello Stato Sergio Mattarella. "Ricorre oggi il 229° anniversario della nascita del Tricolore - le parole del presidente della Repubblica - simbolo della nostra Patria. Il Tricolore ha sventolato con la spinta dei venti rivoluzionari nella Repubblica Cispadana, nel 1797. Attraversando successivamente l'epopea risorgimentale, divenne nel 1861 la Bandiera del Regno d'Italia. Scelto dai Costituenti come vessillo del nuovo Stato, incarna oggi gli alti valori indicati dalla Carta costituzionale: unità, libertà, democrazia e coesione sociale del Paese".

