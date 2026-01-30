Buche e cedimenti dell' asfalto | le transenne invadono la città
A Salerno le strade sono piene di buche e crepe nell’asfalto. Le transenne invadono i marciapiedi, ma nessuno sistema le voragini che si aprono ovunque. I pedoni devono fare attenzione e cambiare percorso ogni volta, rischiando di inciampare o di essere costretti a camminare in mezzo alla strada. La situazione resta invariata da mesi, senza interventi concreti.
"A Salerno, ormai su quasi ogni marciapiede, spuntano transenne a causa di cedimenti dell'asfalto e di voragini, ma poi nessuno provvede alle riparazioni e i pedoni sono costretti a fare improbabili slalom, evitando sia le aree vietate che le mattonelle dissestate, fino a data da destinarsi". E'.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Buche e cedimenti in via Cavedone, la Democrazia Cristiana: "Strada pericolosa, il Comune intervenga"
Buche e asfalto dissestato in via Uditore
La presenza di buche e asfalto dissestato in via Uditore evidenzia le criticità nella manutenzione delle strade cittadine.
