Ricordate il clima da anni di piombo per le minacce a Cairo? Ha fatto tutto un uomo di 72 anni da solo

Un uomo di 72 anni è stato accusato di aver minacciato Cairo, in un periodo caratterizzato da tensioni e clima da anni di piombo. Secondo le fonti, l’uomo ha agito da solo senza coinvolgimento di altri soggetti. Le autorità hanno notificato le accuse e avvieranno le procedure legali del caso. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media locali.

È il nuovo idolo dei tifosi granata. Da "Cairo porco” a “Cairo pregiudicato di m.” fino “Cairo la finanza ti aspetta”: sono solo alcune delle frasi trovate a Masio il paese d'origine del presidente del Torino Db Torino 19032023 - campionato di calcio serie A Torino-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Urbano Cairo . È una storia da cinema quella riportata dalla edizione on line de La Stampa. Certo non potrà essere De Laurentiis il produttore dell’opera cinematografica. La Stampa non riporta nome e cognome del nuovo idolo della curva granata che – siamo certi – dedicherà cori, striscioni e probabilmente anche un’opera artistica all’uomo che riempiva le proprie giornate di insulti e minacce verso il povero Urbano Cairo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ricordate il clima da anni di piombo per le minacce a Cairo? Ha fatto tutto un uomo di 72 anni, da solo Articoli correlati Torino, scritte offensive contro Cairo, svolta nelle indagini: denunciato un uomo di 72 anni dopo la perquisizione dei CarabinieriStankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005 Perrone Inter, la pista prende quota! La... La studentessa di 22 anni di Giurisprudenza ha fatto tutto da solaSi chiude un capitolo triste iniziato in un giorno di festa, l'Epifania e conclusosi con il rinvenimento senza vita del corpo di Annabella... Contenuti e approfondimenti su Ricordate il clima da anni di piombo... Discussioni sull' argomento Sarri: Clima all'Olimpico bellissimo e da ricordare; A Rimini si vive bene, lo dice l'indice del clima: 13° posto tra le città italiane per condizioni climatiche; Udienza generale - Il racconto - Dai banchi di scuola a piazza San Pietro; Referendum, Pascale: Clima pericoloso, come ai tempi di Berlusconi. Da Gratteri vere e proprie minacce. Ve la ricordate Nell’Iliade c’è una scena INDIMENTICABILE: Ecco, Ettore sta per affrontare Achille. Ma proprio in quel momento compare Andromaca. Sta piangendo. Singhiozza. Non affrontare quell’uomo crudele, supplica il marito. «Non lasciarmi. Pensa a - facebook.com facebook Arbitro #JuveSassuolo: 4 precedenti, bianconeri mai ko. E ricordate #Ederson- #Bremer Al Var c’è di nuovo lui! x.com