La studentessa di 22 anni di Giurisprudenza ha fatto tutto da sola

Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza a Bologna, si è sempre mostrata determinata e indipendente nel suo percorso. La sua storia, iniziata in un giorno di festa come l'Epifania, si conclude tragicamente con il ritrovamento del suo corpo. Un momento di grande tristezza che chiude un capitolo difficile, lasciando un ricordo di talento e sensibilità.

Si chiude un capitolo triste iniziato in un giorno di festa, l'Epifania e conclusosi con il rinvenimento senza vita del corpo di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza di Bologna. Nella giornata odierna 20 gennaio era in programma l'autopsia. Ebbene dai primi riscontri.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Padova, Annabella Martinelli scompare nel nulla. Appelli e ricerche per la studentessa di 22 anniScomparsa di Annabella Martinelli, 22 anni, residente a Padova e studentessa di Giurisprudenza a Bologna.

