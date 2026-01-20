La studentessa di 22 anni di Giurisprudenza ha fatto tutto da sola

Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza a Bologna, si è sempre mostrata determinata e indipendente nel suo percorso. La sua storia, iniziata in un giorno di festa come l'Epifania, si conclude tragicamente con il ritrovamento del suo corpo. Un momento di grande tristezza che chiude un capitolo difficile, lasciando un ricordo di talento e sensibilità.

Si chiude un capitolo triste iniziato in un giorno di festa, l'Epifania e conclusosi con il rinvenimento senza vita del corpo di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza di Bologna. Nella giornata odierna 20 gennaio era in programma l'autopsia. Ebbene dai primi riscontri.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Padova, Annabella Martinelli scompare nel nulla. Appelli e ricerche per la studentessa di 22 anniScomparsa di Annabella Martinelli, 22 anni, residente a Padova e studentessa di Giurisprudenza a Bologna.

Scomparsa studentessa di 22 anni, ricerche a Padova e mobilitazione sui social per Annabella MartinelliLa studentessa è sparita da Padova il 6 gennaio, Annabella Martinelli era uscita in bici intorno alle 20 e da allora non si hanno più notizie ... virgilio.it

Scomparsa di Annabella Martinelli: il mistero della studentessa bolognese che tiene tutti col fiato sospesoAnnabella Martinelli, una giovane di 22 anni, è attualmente scomparsa. Le autorità competenti stanno intensificando le operazioni di ricerca per rintracciarla. Chiunque abbia informazioni utili è preg ... notizie.it

