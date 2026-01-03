Istituto di Tecnologia, ok alla mia proposta per il finanziamento Avanti per la ricerca.

È stato approvato in sede di Bilancio il mio ordine del giorno relativo all’Istituto Italiano di Tecnologia, fondazione istituita nel 2003. Questa decisione rappresenta un passo importante per il finanziamento e il sostegno alle attività di ricerca dell’istituto, contribuendo allo sviluppo scientifico e tecnologico del nostro Paese. Ringrazio per il supporto e l’attenzione dedicata a questa iniziativa.

"E’ stato approvato in sede di Bilancio il mio ordine del giorno sull’ Istituto Italiano di Tecnologia, Fondazione costituita con il Decreto Legge del 30 settembre del 2003, numero 269, convertito dalla Legge 269 del 24 novembre 2003, numero 326", annuncia Mauro Malaguti, parlamentare di Fratelli d’Italia. "L’ Istituto Italiano di Tecnologia – entra nei dettagli il deputato – ha la finalità di promuovere la ricerca scientifica d’eccellenza, lo sviluppo tecnologico del Paese e l’alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. Per equilibri di bilancio era stata prevista una riduzione pluriennale delle dotazioni afferenti alla missione ’Ricerca e innovazione’ e, in particolare, al programma ’Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata’ in dotazione al ministero dell’Università e della Ricerca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

