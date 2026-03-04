L' indagine | Ssn non del tutto sufficiente ma fiducia in innovazione e ricerca

Da iltempo.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine condotta in Italia rivela che il Servizio sanitario nazionale ottiene una valutazione di 5,74 su 10, con circa il 46% dei cittadini che ritiene non venga pienamente rispettato il diritto alla salute sancito dalla Costituzione. La percezione generale indica una fiducia moderata nell’innovazione e nella ricerca, anche se i livelli di soddisfazione rimangono sotto la sufficienza.

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - Promozione con riserva (5,74 su 10) per il Servizio sanitario nazionale: circa la metà dei cittadini (46%) ritiene che il diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, non sia rispettato nel nostro Paese. Preoccupano le lunghe liste d'attesa, pronto soccorso e servizi d'emergenza e assistenza ospedaliera, anche se mostrano un lieve miglioramento verso l'anno precedente. Buona la valutazione sui vaccini con un voto di 6,63, che supera il 7 per i giovani tra i 25-34 anni. Permane la fiducia nel valore dell'innovazione: gli investimenti in Ricerca & Sviluppo sono... 🔗 Leggi su Iltempo.it

l indagine ssn non del tutto sufficiente ma fiducia in innovazione e ricerca
© Iltempo.it - L'indagine: "Ssn non del tutto sufficiente, ma fiducia in innovazione e ricerca"

Bimbo morto a Napoli, posizione esperti Siaarti: “Non si spezzi catena fiducia Ssn e Rete trapianti”(Adnkronos) – "Si è spento nella mattina di sabato 21 febbraio Domenico, il bambino di due anni e mezzo ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli,...

Leggi anche: Innovazione e ricerca: tesoretto da 250 milioni per le imprese del Sud

Altri aggiornamenti su L'indagine Ssn non del tutto....

Temi più discussi: Eccellenza ospedaliera: Italia sale nel mondo, 13 strutture tra le migliori 250 con Gemelli al vertice seguito da Niguarda; Liste d’attesa, un italiano su tre aspetta oltre tre mesi per un esame. L’indagine; Sanità, solo il 47% degli italiani la promuove. Si consolida ruolo delle farmacie; Survey sul Ssn, promosso solo dal 47% degli italiani, piacciono invece i servizi in farmacia.

l indagine ssn nonSanità, gli italiani promuovono il SSN con riserva: pesano liste d’attesa e accesso alle cureSanità tra priorità degli italiani: il SSN ottiene 5,74 su 10 nell’indagine Euromedia Research, con criticità su liste e accesso alle cure. fortuneita.com

l indagine ssn nonSanità: liste d’attesa, Pronto ?Soccorso e assistenza in ospedale le priorità degli italianiSono tra le aree più critiche su cui intervenire, secondo i risultati di un'indagine presentata nel corso del summit ««Investing for Life Health Summit». A confronto esperti, rappresentanti di Istituz ... msn.com

Trova facilmente notizie e video collegati.