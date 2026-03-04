L' indagine | Ssn non del tutto sufficiente ma fiducia in innovazione e ricerca

Un’indagine condotta in Italia rivela che il Servizio sanitario nazionale ottiene una valutazione di 5,74 su 10, con circa il 46% dei cittadini che ritiene non venga pienamente rispettato il diritto alla salute sancito dalla Costituzione. La percezione generale indica una fiducia moderata nell’innovazione e nella ricerca, anche se i livelli di soddisfazione rimangono sotto la sufficienza.

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - Promozione con riserva (5,74 su 10) per il Servizio sanitario nazionale: circa la metà dei cittadini (46%) ritiene che il diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, non sia rispettato nel nostro Paese. Preoccupano le lunghe liste d'attesa, pronto soccorso e servizi d'emergenza e assistenza ospedaliera, anche se mostrano un lieve miglioramento verso l'anno precedente. Buona la valutazione sui vaccini con un voto di 6,63, che supera il 7 per i giovani tra i 25-34 anni. Permane la fiducia nel valore dell'innovazione: gli investimenti in Ricerca & Sviluppo sono...

