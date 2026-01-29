La fine del mondo è più vicina di 85 secondi Come funziona l’Orologio dell’Apocalisse
La Terra si avvicina sempre di più a una catastrofe. Secondo gli esperti, l’Orologio dell’Apocalisse si sta muovendo verso la mezzanotte e ora mancano solo 85 secondi. È un segnale preoccupante, che indica quanto il mondo sia fragile e quanto rischi di sfuggire di mano. Un anno fa, gli scienziati avevano già avvertito che il pericolo era alle porte, e adesso il tempo si riduce ancora. La minaccia di disastri globali sembra più concreta che mai.
“Un anno fa, abbiamo avvertito che il mondo era pericolosamente vicino a un disastro globale e che qualsiasi ritardo nell’invertire la rotta avrebbe aumentato la probabilità di una catastrofe. Invece di prestare attenzione a questo avvertimento, Russia, Cina, Stati Uniti e altri grandi Paesi sono diventati sempre più aggressivi, antagonisti e nazionalisti”. Questa è l’apertura della dichiarazione 2026 del Doomsday Clock del Bulletin of the Atomic Scientists Science and Security Board, che fissa oggi l’Orologio dell’Apocalisse a 85 secondi dalla mezzanotte, cinque secondi più vicino rispetto all’anno scorso, “il tempo più vicino alla catastrofe che sia mai stato”, avverte la pubblicazione non-profit che si occupa di sicurezza globale, in particolare di nucleare. 🔗 Leggi su Formiche.net
