Dal palco del World Economic Forum di Davos, Elon Musk ha annunciato che Tesla potrebbe presentare robot umanoidi accessibili al pubblico entro il 2026. Questa previsione segna un passo importante verso un futuro in cui automi avanzati saranno parte della vita quotidiana, rispondendo a molte esigenze umane. La notizia suscita interesse e riflessioni sulle implicazioni di questa tecnologia per il nostro modo di vivere e lavorare.

( a skanews) – Elon Musk gela la platea del World Economic Forum di Davos con una previsione shock: i suoi robot umanoidi potrebbero essere pronti per il pubblico già entro la fine del 2026. Secondo il CEO di Tesla, l’intelligenza artificiale progredisce a un ritmo tale da poter superare quella umana entro pochissimi mesi. 8 cose che possiamo già fare con l’Intelligenza Artificiale. guarda le foto «In futuro realizzeremo così tanti robot da saturare ogni bisogno umano», ha spiegato Musk, immaginando un mondo con miliardi di automi. «Chi non vorrebbe un robot sicuro che badi ai figli o si prenda cura dell’animale domestico?». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal palco del World Economic Forum di Davos, il CEO di Tesla delinea un mondo popolato da miliardi di automi capaci di soddisfare ogni bisogno

Il World Economic Forum valuta se traslocare da DavosIl World Economic Forum sta valutando la possibilità di trasferire la propria sede da Davos.

Davos, centinaia di manifestanti contro il World Economic ForumA Davos, centinaia di manifestanti hanno sfilato domenica per esprimere il proprio dissenso nei confronti del World Economic Forum, evento che riunisce leader politici e imprenditoriali di rilievo, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Davos, Trump firma la carta fondatrice del Board of Peace e attacca Sánchez: Gli spagnoli non hanno alzato al 5% la spesa Nato. Sono scrocconi, ci devo parlare; Huang (Nvidia): L’Europa deve fondere industria e manifattura con l’AI; Trump: Se ci dite di no sulla Groenlandia ce ne ricorderemo; Trump ha confuso ripetutamente la Groenlandia con l'Islanda - Video.

Show di Musk a Davos, sarà invasione di robot e Tesla vola. Occhio al titolo del Ftse Mib pronto a incassareDal palco di Davos Elon Musk ha annunciato che i robot umanoidi Tesla saranno in vendita dal 2027. Ma mentre Optimus è ancora alle prese con nodi tecnici e regolatori, i concorrenti cinesi hanno già o ... msn.com

Zelensky a Davos tra schiaffi all’Europa e l’annuncio del trilaterale con Usa e Russia: Leader Ue persi e divisiDal palco del Forum di Davos arriva in sole 24 ore un pazzesco uno-due pugilistico nei confronti dell’Europa. Ma se quello rifilato mercoledì da Donald Trump agli (ex?) alleati era scontato, molto men ... unita.it

Money.it. . Infantino ironizza sui tifosi britannici dal palco di Davos Nel suo intervento introduttivo al World Economic Forum, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha lanciato una frecciatina ai tifosi inglesi parlando dei Mondiali in Qatar 2022, ricordando com - facebook.com facebook

Dal palco del World Economic Forum, il presidente statunitense ha dato il via alla nuova organizzazione. Assente l'Italia x.com