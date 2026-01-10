Attività diagnostica trasferita a Pievesestina l' Irst | Nessun progetto di ' smembramento' la ricerca resta qui

L’Irst di Meldola conferma che l’attività diagnostica è stata trasferita a Pievesestina, presso il Laboratorio unico dell’Ausl. La struttura rimane un centro di ricerca e assistenza, senza alcun progetto di smembramento. L’Irst sottolinea l’importanza di mantenere la collaborazione e la continuità delle attività, rassicurando sulla stabilità e sulla presenza sul territorio, con un impegno costante alla qualità e all’innovazione.

