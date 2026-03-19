Riccardo Bertoncelli è un critico noto per il suo modo di raccontare il rock italiano, distinguendosi per le sue analisi e commenti pungenti. È diventato una figura riconoscibile nel panorama musicale, spesso citato anche in canzoni e discussioni pubbliche. La sua attività si concentra sulla critica e sulla narrazione di un genere musicale che ha segnato diverse generazioni.

Bologna, 19 marzo 2026 - C’è chi è diventato celebre per un disco, chi per una tournée. Riccardo Bertoncelli, invece, è entrato nella memoria collettiva per la sua narrazione del rock e, perché no, anche finendo dentro una canzone. E non una qualsiasi: L’avvelenata di Francesco Guccini, brano diventato simbolo di un’epoca e di un modo di fare critica musicale senza sconti. Oggi, a distanza di decenni, Bertoncelli continua a raccontare la musica con lo stesso spirito: curioso, severo e sempre pronto a mettere in discussione i miti (anche quello del rocker di Zocca ). Il suo nuovo libro, Abitavo a Penny Lane, ripercorre mezzo secolo di rock, jazz e blues, tra ricordi personali, incontri con artisti e retroscena editoriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riccardo Bertoncelli, chi è il critico che racconta il rock italiano (e punge anche Vasco Rossi)

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Dai pomeriggi passati nei negozi di dischi alle notti delle radio libere, dai viaggi verso Londra e Parigi ai festival jazz e rock che cambiano il modo di ascoltare, Riccardo Bertoncelli narra una storia di formazione, di amicizie, di errori, di entusiasmi assoluti. È il - facebook.com facebook