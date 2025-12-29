Vasco Rossi torna a Zocca per festeggiare il Natale tra auguri rock e ricordi d’infanzia

Vasco Rossi torna a Zocca per celebrare il Natale, portando con sé un messaggio di semplicità e riflessione. Tra ricordi d'infanzia e auguri sinceri, il rocker emiliano invita a condividere momenti di autenticità e tranquillità durante le festività. L’evento sottolinea il valore delle radici e dell’intimità del Natale, in un’atmosfera autentica e raccolta, lontana dai clamori del mondo esterno.

I fan di Vasco Rossi quest'anno hanno ricevuto un particolare augurio natalizio direttamente da Zocca, il paese natale del rocker emiliano che ha scelto proprio l'atmosfera autentica dell'Appennino modenese per dire: "Natale è abbassare il volume del mondo e alzare quello del cuore. Meno rumore.

Per Vasco Rossi le vacanze a Zocca: “Vi auguro un Natale pieno di rock dentro” - Pranzo in famiglia e rimpatriata con gli amici: anche per Kom le Feste sono un momento da passare in relax. msn.com

Vasco Rossi e la sua Zocca: “Cammino nei boschi, poi i fan: è impagabile” - Zocca (Modena), 3 agosto 2025 – Vasco ha sempre dimostrato il forte legame con il ’paesello’ che gli ha dato le radici, terra di tradizioni, dove conserva amicizie e ha tuttora profondi affetti ... ilrestodelcarlino.it

