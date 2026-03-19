Restes Juve è lui il sogno di Comolli per la porta del futuro | il Tolosa ha già fissato il prezzo non è semplice I dettagli

La Juventus è interessata a Restes Juve, portiere del Tolosa, considerato un talento promettente. La dirigenza sta negoziando con il club francese per portarlo in Italia, ma il Tolosa ha già stabilito un prezzo preciso. La trattativa richiede un investimento importante e la conclusione dell’affare non sembra scontata. I dettagli della trattativa sono ancora in fase di definizione.

Restes Juve: la dirigenza è al lavoro per assicurarsi il giovane talento del Tolosa, ma servirà un grande sforzo economico per chiudere. La Juventus programma il futuro con anticipo e guarda al calcio francese. L’obiettivo principale per difendere i pali porta al nome di Guillaume Restes. Il giocatore del Tolosa rappresenta il grande sogno per blindare la porta. La dirigenza valuta il profilo con cura, considerandolo una pedina fondamentale per costruire una retroguardia imperforabile. Il lavoro dietro le quinte è incessante per rinforzare la squadra a disposizione di Spalletti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’interesse dei bianconeri è molto solido e le relazioni tecniche sono assolutamente positive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Restes Juve, è lui il sogno di Comolli per la porta del futuro: il Tolosa ha già fissato il prezzo, non è semplice. I dettagli Articoli correlati Leggi anche: Restes Juve, il classe 2005 è nella lista di Comolli per la porta. Le ultimissime sulla possibile trattativa con il Nantes Miretti Lazio, la Juventus ha già fissato il prezzo: a gennaio non verrà ceduto per cifre inferiori a questa! Tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Miretti Lazio, trattativa calda: i bianconeri chiedono 25 milioni, Lotito prepara il prestito con obbligo di riscatto per... Approfondimenti e contenuti su Restes Juve Temi più discussi: La Juve va alla ricerca del portiere: Spalletti vuole una certezza, Comolli si affida all’algoritmo; Spalletti rinnova e decide chi resta alla Juventus: Bernardo Silva il grande obiettivo di mercato; Juventus, casting per la porta: scontro tra algoritmi e vecchia guardia, i due profili preferiti da Comolli; Alla Juventus serve un nuovo portiere, Comolli chiede all'algoritmo: che dice Tzolakis o Restes. Restes Juve, il portiere francese resta nel mirino dei bianconeri: ecco perché potrebbe diventare il favorito numero unoRestes Juve, i bianconeri sembrano scegliere il portiere con l’aiuto dell’algoritmo e il francese rappresenta una soluzione da tenere in considerazione Il calciomercato della Vecchia Signora entra in ... juventusnews24.com Alla Juventus serve un nuovo portiere, Comolli chiede all'algoritmo: che dice Tzolakis o RestesLa Juventus è a caccia di un nuovo portiere: l'obiettivo dei bianconeri è individuare l'erede di Di Gregorio e Perin, senza sbagliare. tuttomercatoweb.com #Juve has been following #Restes for some time, another one they like is #DiogoCosta from #Porto (but he's pricey). [ @_Morik92_] x.com Calciomercato Juventus, priorità portiere: in pole Tzolakis e Restes, il sogno resta Alisson https://tinyurl.com/2xnv6ueb #CalciomercatoJuventus #juventus #NuovoportiereJuve - facebook.com facebook