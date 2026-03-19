Restes Juve è lui il sogno di Comolli per la porta del futuro | il Tolosa ha già fissato il prezzo non è semplice I dettagli

Da juventusnews24.com 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus è interessata a Restes Juve, portiere del Tolosa, considerato un talento promettente. La dirigenza sta negoziando con il club francese per portarlo in Italia, ma il Tolosa ha già stabilito un prezzo preciso. La trattativa richiede un investimento importante e la conclusione dell’affare non sembra scontata. I dettagli della trattativa sono ancora in fase di definizione.

Restes Juve: la dirigenza è al lavoro per assicurarsi il giovane talento del Tolosa, ma servirà un grande sforzo economico per chiudere. La  Juventus  programma il futuro con anticipo e guarda al calcio francese. L’obiettivo principale per difendere i pali porta al nome di  Guillaume Restes. Il giocatore del  Tolosa  rappresenta il grande sogno per blindare la porta.  La dirigenza valuta il profilo con cura, considerandolo una pedina fondamentale per costruire una retroguardia imperforabile.  Il lavoro dietro le quinte è incessante  per rinforzare la squadra a disposizione di  Spalletti. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, l’interesse dei  bianconeri  è molto solido e le relazioni tecniche sono assolutamente positive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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