Calciomercato Juve spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta | l’Atalanta fissa il prezzo Le ultime

L’Atalanta ha deciso di chiedere una cifra importante per Carnesecchi, motivo per cui la Juventus valuta seriamente il suo arrivo. La società bianconera cerca un portiere giovane e affidabile, e il classe 1999 sembra essere la scelta preferita. La trattativa si sta intensificando, con le parti che studiano le possibilità di un accordo. La Juve ha già messo gli occhi su altri nomi, ma l’attenzione resta su Carnesecchi, che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. La decisione finale dipende anche dal prezzo richiesto dal club bergamasco.