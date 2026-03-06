La criminologa Roberta Bruzzone all’evento sulla violenza di genere

Domenica 8 marzo si terrà a Montalcino un evento sulla violenza di genere, promosso in occasione della Giornata internazionale della donna. La criminologa Roberta Bruzzone parteciperà alla manifestazione, che si svolgerà nella chiesa di S. Durante l'iniziativa, verranno affrontati temi legati alla tutela delle donne e alla prevenzione delle violenze. La giornata mira a sensibilizzare il pubblico su questa problematica.

Domenica 8 marzo in occasione della Giornata internazionale della donna, si svolgerà a Montalcino, nella chiesa di S. Agostino, alle ore 11,00 un evento di grande importanza organizzato dal Rotary Club Montalcino con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino, con l’associazione Donna chiama Donna, L’Oro di Montalcino, Opera Laboratori ed il Consorzio del Brunello. Titolo dell’evento è "Non chiamarlo amore". Ospite d’onore e protagonista della mattinata sarà la Dottoressa Roberta Bruzzone, psicologa e criminologa, consulente in numerosi casi di cronaca nera, ospite in molti programmi televisivi e conduttrice della trasmissione "La scena del crimine" e conduttrice di "Nella mente di Narciso" su Raiplay. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Riflettiamo sulle forme meno visibili di violenza nelle relazioni

