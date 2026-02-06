L’epoca della rabbia | la criminologa Roberta Bruzzone a Parma

A Parma, martedì 24 febbraio, la criminologa Roberta Bruzzone si presenta davanti a un pubblico per parlare di “L’epoca della rabbia”. L’evento, organizzato dall’associazione La Caramella Buona e patrocinato dal Comune, vuole approfondire i motivi e le conseguenze di un periodo in cui la violenza e la paura sembrano crescere ovunque. La criminologa, nota per le sue analisi, spiegherà cosa sta succedendo e come si può affrontare questa ondata di rabbia.

L'associazione La Caramella Buona, realtà attiva dal 1997 nel contrasto agli abusi su bambini e donne, è lieta di annunciare l'incontro di approfondimento, patrocinato da Città di Parma, con la nota criminologa Roberta Bruzzone che si terrà a Parma martedì 24 febbraio e avrà come titolo "L'epoca della rabbia. Ragazzi che uccidono all'ombra di Narciso".

