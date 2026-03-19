Repubblica | Euro 2032 | vertice alla Federcalcio lavori al Maradona per 203 milioni

In una riunione alla Federcalcio, si discute dei lavori di restyling dello stadio Maradona, con un investimento di 203 milioni di euro, mentre il Napoli si prepara a giocare contro il Milan con il pubblico presente in gran numero. Nel frattempo, il Comune sta accelerando le procedure per il rinnovamento dello stadio e la candidatura italiana per Euro 2032.

"> Percorsi paralleli ma destinati a incrociarsi: il Napoli guarda al campo e al pienone contro il Milan, mentre il Comune accelera sul restyling del Maradona e sulla candidatura a Euro 2032. Come racconta la Repubblica Napoli, la prevendita per la sfida di Pasquetta è partita con numeri incoraggianti, nonostante prezzi elevati. La Repubblica Napoli evidenzia come l’obiettivo del tutto esaurito sia concreto per una gara che può valere molto nella corsa Champions. Parallelamente, il Comune si muove sul piano istituzionale e progettuale. La Repubblica Napoli sottolinea l’importanza dell’incontro in FIGC con la delegazione guidata dall’assessore Edoardo Cosenza, passaggio chiave per la candidatura di Napoli tra le città ospitanti degli Europei 2032. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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