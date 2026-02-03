Maradona verso Euro 2032 | approvati i lavori di ristrutturazione

Il sindaco di Napoli, Manfredi, ha dato il via libera ai lavori di ristrutturazione dello stadio Maradona. Ora il Comune può iniziare i lavori per mettere a nuovo l’impianto e rilanciare la candidatura della città per ospitare le partite di Euro 2032. La decisione arriva dopo mesi di attesa e apre la strada a un possibile grande evento internazionale in città.

Il sindaco Manfredi annuncia il via libera agli interventi sullo stadio: Napoli rilancia la candidatura per ospitare le partite degli Europei. Il futuro dello stadio Diego Armando Maradona entra ufficialmente in una nuova fase. Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha confermato l'approvazione dei lavori di ristrutturazione dell'impianto in vista di Euro 2032, segnando un passaggio chiave nel percorso di ammodernamento dello storico stadio azzurro. «Approvati i lavori. Prende forma un percorso concreto per l'ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona», ha scritto Gaetano Manfredi nel suo post social, sottolineando come l'intervento risponda a un'esigenza avvertita da tempo.

