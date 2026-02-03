Stadio Maradona via libera ai lavori | Napoli accelera verso Euro 2032

Il Comune di Napoli ha dato il via libera ai lavori di rinnovamento dello stadio Maradona. Il sindaco Manfredi ha annunciato che gli interventi sono stati approvati e che il dossier per la candidatura agli Europei è pronto. Ora si aspetta solo l’ok definitivo, mentre la città si prepara a fare un passo importante verso Euro 2032.

Il sindaco Manfredi annuncia l'approvazione degli interventi di ammodernamento dello stadio Maradona: pronto il dossier per la candidatura agli Europei Il futuro dello stadio Maradona entra in una fase decisiva. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha confermato l'approvazione degli interventi di ammodernamento dell'impianto, avviando un percorso concreto verso la sua riqualificazione strutturale. L'obiettivo è rendere lo stadio più sicuro, funzionale ed efficiente, adeguandolo agli standard richiesti per ospitare grandi eventi sportivi e appuntamenti internazionali.

