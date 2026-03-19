Renzi ci scrive e prova a farci capire come voterà al referendum

Il Foglio ha chiesto a Renzi di commentare la riforma costituzionale proposta dal governo, e lui ha scritto una lettera per spiegare come intende votare al referendum. Nel suo messaggio, l’ex premier descrive le ragioni del suo orientamento e cerca di comunicare la propria posizione ai lettori. La sua lettera si concentra sulla sua opinione e sulle motivazioni personali riguardo alla questione.

"La separazione delle carriere è un principio che condividiamo da sempre. Comunque vada da lunedì dovremo mettere mano alle vere riforme della giustizia". L’ex premier ci risponde e spiega le ragioni per votare Sì e per votare No “Voto Sì al referendum”. Parla Claudio Levorato, ex re delle coop rosse Il Foglio mi chiede di “dire qualcosa” sulla riforma costituzionale proposta dal governo al Parlamento e sottoposta in questo weekend alla valutazione dei cittadini. Ho detto “qualcosa” intervenendo più volte in Aula quando in pochi seguivano questo dibattito. Mi sono appellato con il cuore in mano a Carlo Nordio perché il governo permettesse al... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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