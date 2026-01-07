Giorgio Parisi voterà no al referendum sulla giustizia

Giorgio Parisi, noto scienziato e premio Nobel, ha annunciato il suo voto contrario al referendum sulla giustizia. In una dichiarazione, ha sottolineato l'importanza di tutelare l’indipendenza della magistratura, considerandola una questione fondamentale per la tutela dello Stato di diritto. La sua posizione riflette l’interesse di un cittadino che, pur nel ruolo di scienziato, si impegna nel dibattito pubblico su temi cruciali per il sistema giudiziario italiano.

«Prima di essere uno scienziato sono un cittadino. E come cittadino questa battaglia mi interessa moltissimo perché penso che il punto fondamentale sia essenzialmente difendere l’indipendenza della magistratura». Questo dice il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi in un’intervista a Repubblica spiegando le ragioni per cui ha aderito al comitato Società civile per il No al referendum sulla riforma della giustizia. La riforma e il referendum. Questa riforma, afferma «ha lo scopo politico di indebolire la magistratura. Noi ci schieriamo in difesa della sua indipendenza affinché i magistrati possano continuare a indagare anche i politici, che non devono ritornare a essere una casta di intoccabili», aggiunge Parisi. 🔗 Leggi su Open.online

