Regno Unito salgono i casi di meningite tra i giovani Due i decessi Il focolaio in una discoteca a Canterbury

Nel sud dell’Inghilterra si registra un aumento dei casi di meningite tra i giovani, con un totale di 20 casi confermati dall’Agenzia per la sicurezza sanitaria. Due persone sono morte a causa dell’infezione, mentre il focolaio si trova in una discoteca di Canterbury. La situazione resta sotto osservazione, e le autorità sono impegnate nel monitoraggio della diffusione.

Non si ferma l’epidemia di meningite acuta che sta interessando il sud dell’Inghilterra. Finora il numero dei casi registrati è 20, come ha dichiarato l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito. In particolare il premier britannico Keir Starmer ha rivolto un appello urgente a chiunque abbia frequentato la discoteca Club Chemistry di Canterbury al centro del focolaio. Il primo ministro laburista ha invitato i giovani a «farsi avanti» per ricevere una terapia antibiotica. Anche perché tra la ventina di casi sono state registrate due morti. La maggior parte delle persone contagiate ha frequentato il locale tra il 5 e il 7 marzo. Tre serate, dove hanno transitato circa 2mila persone. 🔗 Leggi su Open.online

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