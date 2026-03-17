Nel Kent, nel sud dell’Inghilterra, si è verificato un focolaio di meningite B che ha causato la morte di due giovani e il ricovero di altri. Al momento sono stati confermati 15 casi tra studenti e residenti locali. Le autorità sanitarie hanno avviato campagne di vaccinazione e profilassi per contenere la diffusione dell’infezione. La situazione è stata definita “senza precedenti” dal ministro della Sanità britannico.

Due giovani morti, diversi ricoveri e un’intera comunità accademica sotto osservazione. Il focolaio di meningite acut a che ha colpito il Kent, nel sud dell’Inghilterra, è stato definito “senza precedenti” dal ministro della Sanità britannico Wes Streeting. Ma, al netto della gravità dei casi, gli esperti invitano a leggere i dati con attenzione e senza allarmismi. Ad oggi si contano 15 casi nell’ area di Canterbury, di cui quattro confermati di meningite B (MenB), con diversi giovani ricoverati in ospedale. Le vittime sono una studentessa di 13 anni della Queen Elizabeth’s Grammar School di Faversham e uno studente dell’Università del Kent. Le autorità sanitarie hanno attivato un tracciamento su larga scala, contattando circa 30mila persone tra studenti, personale scolastico e familiari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meningite B, focolaio nel Regno Unito: due giovani morti e 15 casi confermati. Scattano vaccini e profilassi

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