Trump su tutte le furie contro l’Europa annuncia nuovi dazi | 10% a Francia Germania Regno Unito Olanda e Paesi scandinavi

Donald Trump ha annunciato l’introduzione di nuovi dazi del 10% su Francia, Germania, Regno Unito, Olanda e Paesi scandinavi, in risposta alla disputa sulla Groenlandia. La decisione segna un ulteriore momento di tensione tra gli Stati Uniti e l’Europa, evidenziando le difficoltà nelle relazioni commerciali tra le due parti. Questa misura rappresenta un passo che potrebbe avere ripercussioni sulle economie coinvolte e sul dialogo internazionale.

Donald Trump va su tutte le furie contro l'Europa per il braccio di ferro sulla Groenlandia e annuncia nuovi dazi su alcuni Paesi europei. Su Truth, il presidente statunitense comunica che dal 1° febbraio saranno imposti dazi del 10% a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia. E le cose peggioreranno, avverte Trump. «Dal primo giugno 2026 queste tariffe saliranno al 25% », afferma il leader Usa sottolineando che i dazi si pagheranno «fino al momento in cui non verrà raggiunto un accordo per l'acquisto completo e totale» della gigantesca isola. La mossa arriva a pochi giorni dall'invio di truppe francesi, tedesche, norvegesi e svedesi in Groenlandia.

