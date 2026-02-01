Incendio su pullman Napoli-Matera | panico sull’A16 soccorsi tempestivi salvano 37 turisti

Questa mattina, sull’autostrada A16, si è sviluppato un incendio a bordo di un pullman che viaggiava tra Napoli e Matera. Il panico ha preso il sopravvento tra i 37 turisti a bordo, mentre i soccorsi sono arrivati rapidamente. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi e ha messo in salvo tutti i passeggeri.

Napoli – Matera, 1 febbraio 2026 – Un grave incidente si è verificato questa mattina poco prima delle 10.00 sull'autostrada A16, nel territorio di Avellino. Un pullman, con a bordo 37 turisti diretti da Napoli a Matera, è stato interessato da un incendio divampato durante il viaggio. L'episodio ha richiesto un intervento tempestivo da parte delle squadre di soccorso, ma si è concluso senza feriti. Le prime ricostruzioni riferiscono che l'incendio ha avuto origine da un malfunzionamento della marmitta, generando un principio di rogo nel vano motore. Il fumo nero fuoriuscito dal motore del veicolo ha immediatamente allarmato passeggeri e autista.

