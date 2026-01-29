Operaio cade nel cantiere del Palazzo delle Esposizioni il Comune | Infortunio accidentale e soccorsi tempestivi

Un operaio è caduto ieri nel cantiere di Faenza dedicato alla riqualificazione di Palazzo delle Esposizioni. L’incidente si è verificato durante il lavoro, ma i soccorsi sono arrivati prontamente. Il Comune ha confermato che si è trattato di un infortunio accidentale e ha espresso vicinanza alla vittima. Nessuna informazione sulle sue condizioni attuali.

Un altro infortunio sul lavoro si è verificato nella giornata di ieri, mercoledì. Vittima un operaio di una ditta impegnata nel cantiere per la riqualificazione di Palazzo delle Esposizioni di Faenza, al quale l’amministrazione comunale esprime la propria vicinanza. Da quanto risulta, il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Palazzo delle Esposizioni Operaio cade dall’impalcatura. Paura nel cantiere Rosetti Marino. Il datore di lavoro: "Già dimesso" Un operaio di 30 anni di origine egiziana è caduto dall’impalcatura nei cantieri Rosetti Marino. Operaio cade in cantiere. Trasportato all’ospedale Bufalini Un operaio è caduto ieri nel cantiere del Palazzo delle Esposizioni a Faenza, mentre pioveva. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Palazzo delle Esposizioni Argomenti discussi: Precipita per 6 metri mentre lavora in cantiere: grave operaio; Operaio cade dall’impalcatura. Paura nel cantiere Rosetti Marino. Il datore di lavoro: Già dimesso; Incidente sul lavoro a Brancaccio, operaio cade da un ponteggio e muore; Nel cantiere della Tav. Operaio precipita, è grave. Operaio cade in cantiere. Trasportato all’ospedale BufaliniStava lavorando all’interno del Palazzo delle Esposizioni. Ha battuto la testa. msn.com Operaio beve alcol, cade in cantiere e muore sul colpo. Cassazione: L’ebbrezza non salva il datore di lavoroLa Cassazione ha motivato la sentenza con le responsabilità del datore di lavoro sulla sicurezza e sui compiti assegnati al dipendente ... ilfattoquotidiano.it Operaio ubriaco cade da dieci metri e muore: il giudice condanna il datore di lavoro - facebook.com facebook Cade dal tetto mentre rimuove le luminarie di Natale, grave operaio. Infortunio sul lavoro a Sestu per un 34enne #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.