Reggio | Polizia e scuola per la legalità digitale

A Reggio Calabria si terrà un incontro dedicato alla legalità digitale, organizzato dall’Istituto San Vincenzo De’ Paoli. La polizia parteciperà insieme agli studenti per approfondire tematiche legate alla sicurezza online e alla tutela dei dati. L’evento mira a sensibilizzare i giovani sulle buone pratiche da seguire in rete e sull’importanza di rispettare le regole digitali.

Reggio Calabria ospiterà un incontro formativo dedicato alla legalità, organizzato dall’Istituto San Vincenzo De’ Paoli. L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 11 presso il Teatro Nemesia Valle. L’iniziativa vedrà come relatore l’ispettore Antonio La Russa della Polizia di Stato, operante presso la Questura locale. Il dialogo con gli studenti si concentrerà sul rispetto delle regole e sulla cittadinanza responsabile nell’era digitale. Formazione civica tra scuola e forze dell’ordine. La collaborazione tra l’istituto scolastico paritario e le autorità di pubblica sicurezza segna un punto di svolta educativo nel territorio reggino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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