Regeneron ha aperto nuovi uffici a Milano, rafforzando così la propria presenza in Italia. La decisione fa parte di una strategia di espansione internazionale avviata dall'azienda farmaceutica, che mira a consolidare le proprie attività nel Paese. La sede milanese rappresenta un passo importante nel piano di crescita e sviluppo dell’azienda nel settore sanitario.

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - Nell'ambito della strategia di espansione internazionale avviata nel 2021, Regeneron, azienda attiva nel campo delle biotecnologie, rafforza il proprio posizionamento in Italia con l'apertura dei nuovi uffici a Milano, confermando l'Italia come uno dei mercati prioritari. Fondata nel 1988 dai medici-scienziati Leonard Schleifer e George Yancopoulos, ancora oggi alla guida della società, Regeneron ha costruito nel corso di oltre 35 anni un modello di business distintivo nel panorama biotech globale, basato su una lunga storia di innovazione, un rigoroso approccio scientifico e una strategia che mette il paziente sempre al centro, riporta l'azienda in una nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaceutica, Regeneron: "Con nuovi uffici a Milano si consolida presenza in Italia"

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