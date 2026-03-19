Regeneron rafforza la presenza in Italia e inaugura la nuova sede a Milano

Regeneron, azienda specializzata nelle biotecnologie, ha aperto una nuova sede a Milano, rafforzando così la sua presenza in Italia. La struttura si trova nel capoluogo lombardo e rappresenta un passo importante per l'espansione delle attività del gruppo nel nostro paese. La società si occupa di ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico e biotecnologico.

MILANO (ITALPRESS) – Regeneron, azienda attiva nel campo delle biotecnologie che produce trattamenti innovativi per persone affette da malattie gravi, rafforza il proprio posizionamento in Italia con l’apertura dei nuovi uffici a Milano, confermando il Paese come uno dei mercati prioritari nell’ambito della strategia di espansione internazionale dell’azienda, avviata nel 2021. Fondata nel 1988 dai medici-scienziati Leonard Schleifer e George Yancopoulos, ancora oggi alla guida dell’azienda, Regeneron ha costruito nel corso di oltre 35 anni un modello di business distintivo nel panorama biotech globale, basato su una lunga storia di innovazione, un rigoroso approccio scientifico e una strategia che mette il paziente sempre al centro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Banca Ifis rafforza la propria presenza in Campania e inaugura la nuova sede di Salerno Leggi anche: Farmaceutica, Regeneron: "Con nuovi uffici a Milano si consolida presenza in Italia" Contenuti utili per approfondire Regeneron rafforza Regeneron rafforza la presenza in Italia e inaugura la nuova sede a MilanoMILANO (ITALPRESS) – Regeneron, azienda attiva nel campo delle biotecnologie che produce trattamenti innovativi per persone affette da malattie ... iltempo.it Farmaceutica, Regeneron: Con nuovi uffici a Milano si consolida presenza in ItaliaNell'ambito della strategia di espansione internazionale avviata nel 2021, Regeneron, azienda attiva nel campo delle biotecnologie, rafforza il proprio posizionamento in Italia con l'apertura dei nuov ... adnkronos.com